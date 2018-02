Kleuters zeggen ja en dat kost €8.500 03 februari 2018

00u00 0

Trouwen is niet goedkoop - dat weten nu ook 22 kleuters van de Roeselaarse basisschool De Octopus. Hun grote dag kostte liefst 8.500 euro. Voor u iets murmelt over 'weggegooid geld': het ging om sponsoring in natura ter waarde van dat bedrag, bij elkaar gesprokkeld door een weddingplanner die de school inschakelde. Zo waren er 11 kleine pitteleers voor de jongens, evenveel gloednieuwe sluiers voor de meisjes, bruidsboeketjes, ballonnen, een 'liefdesshoot' door een professionele fotograaf en zelfs een oldtimerbus die de kleuters naar het stadhuis bracht. En dan was er nog het feestmaal, natuurlijk. Kreeft en kaviaar hoefden niet, op het menu stond... spaghetti. (CDR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN