Kleuters zeggen ja en dat kost... 8.500 euro

03 februari 2018

Een oldtimer, pitteleers en sluiers, een liefdesfotoshoot, een ceremoniemeester en weddingplanner en een regen van rijst. Trouwen is niet goedkoop - dat weten nu ook 22 kleuters van de Roeselaarse basisschool De Octopus. Hun grote dag kostte liefst 8.500 euro.

De mooiste dag van je leven kan nogal prijzig uitvallen. Maar voor 22 kleutertjes van SBS De Octopus - en vooral voor hun ouders - was die gisteren helemaal gratis. Want voor u murmelt over 'weggegooid' geld: het ging om sponsoring in natura ter waarde van dat bedrag, bij elkaar gesprokkeld door een weddingplanner die de school inschakelde. Er werden sluiers Gelukkig zegden alle elf koppeltjes volmondig ja waarna ze liefdesbandjes uitwisselden. En dan was er nog het feestmaal natuurlijk. Kreeft en kaviaar hoefden niet, op het menu stond... spaghetti.