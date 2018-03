Kleuters wanen zich even Sagan 26 maart 2018

Het waren niet enkel de profrenners die over de aankomstmeet van Gent-Wevelgem mochten rijden. Voor het tweede jaar op rij werd er een kleuterkoers georganiseerd, waar 26 kindjes aan deelnamen. Onder anderen Lowie Peeters (4) uit Gullegem streed mee om de kleutertitel. "Ik was gevallen in het begin, maar ik heb toch nog verder gefietst en nog veel anderen weer ingehaald", vertelt een fiere Lowie. Hij mocht na een loting dan ook met een gloednieuw fietsje naar huis koersen. (JME)

