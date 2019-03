Kleuters moeten hun 'Plaspoort' tonen 22 maart 2019

00u00 0

Kind & Gezin lanceert 'Plaspoort', een boekje dat ouders moet helpen hun kind op tijd zindelijk te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat kleuters vandaag 3 tot 18 maanden later zindelijk zijn dan pakweg 40 jaar geleden. Dat komt onder meer doordat ouders, grootouders en bijvoorbeeld crèches elk een andere aanpak hanteren. "Kinderen hebben structuur nodig", zegt Nele Wouters van Kind & Gezin. Die komt er door het boekje, een soort heen-en-weerschriftje zoals in de kleuterklas. Naast praktische tips bevat het ook een stappenplan. En ook al heeft elk kind z'n eigen tempo, Kind & Gezin raadt aan vanaf 18 maanden aan potjestraining te doen. Het Plaspoort is te krijgen bij Kind & Gezin of de kinderopvang.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen