Kleuters krijgen les over "vieze beestjes"

Hoesten doe je altijd in de binnenkant van de elleboog. En handjes wassen doe je met water én zeep, minstens vier keer 10 tellen lang. Voor de kinderen van kleuter- en basisschool Momentum in Sint-Truiden begon de eerste schooldag na de krokusvakantie gisteren met een praktijkles: 'Hoe kan je je beschermen tegen het coronavirus?'. De kleuterjuf maakte zelfs een memoryspel over "die onzichtbare vieze beestjes die je ziek kunnen maken". Kusjes, knuffels en handjes geven de kinderen volgens de juf voorlopig beter niet. "Elkaar begroeten doen we met een zwaai, of met een vuistje."

