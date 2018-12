Kleuters + Berlijnse bollen = véél witte snorren 14 december 2018

Hoe hou je kleuters stil op de officiële opening van een vernieuwde schoolomgeving? Met lekkere Berlijnse bollen. En smullen deden de kinderen in basisschool Het Open Groene in Marke bij Kortrijk. Met véél witte snorren tot gevolg. De straat van hun school heeft nu onder meer verkeersdrempels en fietssuggestiestroken om de veiligheid te verhogen. Voor de kleuters is het allemaal prima zo. Als er maar Berlijnse bollen zijn. (LPS)

