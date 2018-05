Kleuterjuf zakt op school in elkaar 04 mei 2018

00u00 0

In een school in Zelzate is gisteren een kleuterjuf na de les in elkaar gezakt. Juf Evy, amper 43 jaar, had om 17.50 uur net de laatste peuters en kleuters van de vlinderklas in Zelzate uitgezwaaid toen ze neerzeeg. Twee ambulances en een MUG-team snelden nog ter plaatse en probeerden haar te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Waaraan de kleuterleidster, zelf mama van twee dochters, precies is gestorven, is voorlopig onbekend. Wel gaat het om een natuurlijk overlijden, meldt burgemeester Frank Bruggeman. Alle ouders werden verwittigd en De Krekel schrapt vandaag alle lessen. Kinderen die naar school willen of voor wie de ouders geen opvang vinden, mogen wel komen - voor hen is begeleiding voorzien. (BCL/DJG/KVZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN