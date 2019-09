Exclusief voor abonnees Kleuter is voortaan 662 euro waard 07 september 2019

00u00 0

Scholen krijgen voortaan 662 euro per kleuter, in plaats van 477 euro. Kleuters en kinderen in de lagere school krijgen vanaf nu dus evenveel. Voor de ingreep maakt de Vlaamse regering 52 miljoen euro vrij. Het Vlaams Parlement maakte in april van dit jaar, vlak voor de verkiezingen van 26 mei, komaf met een oud zeer. Het kleuteronderwijs in Vlaanderen heeft al lang te kampen met een historische onderfinanciering tegenover het lager onderwijs. Die onderfinanciering is ontstaan omdat men er vroeger van uitging dat kleutertjes maar twee derde van de tijd naar school gaan en vaak thuisblijven. Maar die tijd is voorbij. Kleuters zijn vaker aanwezig op school.