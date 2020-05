Exclusief voor abonnees Kleuter besmet: basisschool start nog niet op 18 mei 2020

Basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) start de lessen vermoedelijk pas op maandag 25 mei weer op. Een van de kleuters, die de voorbije weken in de opvang op school verbleef, werd positief getest op het coronavirus en de directie en het preventieteam willen geen risico's nemen. "Alle zestien kindjes en de drie leerkrachten die met het kindje in contact kwamen, moeten 14 dagen in quarantaine", zegt preventieadviseur John Van Houcke. "Het is dan aan de huisarts om te beslissen of hun ouders en broers en zussen ook in quarantaine moeten. Woensdag beslissen we wanneer we dan wél opstarten. Voorlopig loopt de preteaching dus voor alle klassen door."