Kleuter (5) in levensgevaar, chauffeur gevlucht

Een 5-jarig meisje is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze op een voetpad in Schaarbeek is aangereden door een auto. Ook haar vader raakte gewond. De twee werden overgebracht naar het ziekenhuis. "De twee inzittenden gingen er te voet vandoor. Eén persoon kon al opgepakt worden. Het is nog niet duidelijk of het om de bestuurder gaat of om de passagier", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. "De klap was enorm", vertelt een ooggetuige. "Ik keek door mijn raam om te zien wat er gebeurd was en zag dat het ging om een auto die ingereden was op een papa met zijn drie kinderen. Ik vond het vreemd dat niemand uit de wagen stapte om de kindjes te helpen." De daders waren dan al op de loop. (VDBS / SRB)

