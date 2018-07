Kleuter (5) bevrijd uit hete auto 30 juli 2018

Op de parking van de Hypermarkt Carrefour in Oostakker moest de politie zaterdagnamiddag een 5-jarig kind bevrijden uit een auto. De kleuter zat al 45 minuten vast in een Mercedes-Benz toen voorbijgangers rond 17.45 uur de politie belden. Het was toen nog altijd 26 graden - bij die temperatuur kan het in drie kwartier tijd liefst 48 graden warm worden in een auto.

