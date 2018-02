Kleuter (5) belandt onder wielen van buurvrouw 12 februari 2018

Een vijfjarige jongetje is zaterdagmiddag in het Oost-Vlaamse Melsele onder de auto van de buren terechtgekomen. Het kind was samen met zijn tweelingbroertje op straat aan het spelen toen de buurvrouw met haar wagen vertrok en achterwaarts van de oprit reed. De vrouw had de kleuter niet opgemerkt. Het kind belandde onder de auto en zat gekneld. Ouders en buren probeerden met houten balken de auto omhoog te krikken in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Die waren gelukkig snel ter plaatse en konden de kleuter vlot uit zijn hachelijke situatie bevrijden.

HLN