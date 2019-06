Exclusief voor abonnees Kleuter (4) verdrinkt in opblaasbaar zwembadje 07 juni 2019

00u00 0

Een kleutertje van 4 uit Moeskroen is gisteren dood aangetroffen in een opblaasbaar zwembadje. Dat stond in de tuin van een woning in het West-Vlaamse Harelbeke. Het jongetje, Sylas, woonde daar bij een vriendin van zijn mama. Hij werd aan haar toegewezen door een jeugdrechter.