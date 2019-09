Exclusief voor abonnees Kleurrijke schrijfsels 28 september 2019

00u00 0

Ik ben een van die mensen die nog graag brieven en kaartjes met de hand schrijven in plaats van e-mails te sturen. Ik heb er plezier in om er mijn werk van te maken en ik gebruik nog een echte pen. Ook schrijf ik in verschillende kleuren inkt, van paars en groen tot rood. Nu kreeg ik laatst de opmerking dat schrijven in rode inkt bijzonder onbeleefd is.

Is dat waar, en waarom?

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis