Kleurrijk voorkomen

Je ziet er zelden een, maar wij vinden een spiegel in een inkomhal onmisbaar. Voor je iemands woonkamer binnenstapt, wil je toch nog even controleren of je er piekfijn uitziet? Francis van Petite Friture is een bijzondere collectie met aan de rand unieke kleurpigmenten. De spiegels komen terug in het blad van de bijzettafels van het merk. (BCW)

Richtprijs: vanaf 390 euro (45 cm).

