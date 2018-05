Kleurloze start op twee grapjassen na 23 mei 2018

't Was geen kleurrijke bende gisteren in Tubeke, op twee lachebekjes na. Michy Batshuayi en Christian Kabasele waren de enigen van tien aanwezige Rode Duivels in Tubeke die voor een opvallende outfit hadden gekozen. Batsman verscheen rond de middag in een felblauw trainingspak van Lacoste, met bijpassende pet én een dansje. Kabasele droeg een shirt met daarop een uitspraak van Kevin De Bruyne: 'Je m'en bats les c(ouilles)...' Dat was diens antwoord na de 0-1-winst tegen Zweden op het EK 2016, toen een Franstalige reporter vroeg wat er beter kon: "Kan me geen kl... schelen. We hebben gewonnen." De Bruyne zelf hield het gisteren sober zwart, net als Jan Vertonghen. Op de eerste trainingsdag ging het er overigens rustig aan toe. Ook de komende dagen ligt de nadruk op recuperatie. Al is dat voor Toby Alderweireld, die de media te woord stond, niet per se nodig. Hij hoort bij de Duivels met de minste duels in de benen dit seizoen. "Ik vind dat geen probleem." (PJC)

