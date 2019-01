Kleurloze dag HET WEER 16 januari 2019

00u00 0

Vandaag is het de hele dag somber en grijs, zonder een straaltje zonneschijn. Het blijft wel het grootste deel van de dag droog. Pas op het einde van de namiddag kan er wat lichte motregen vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en gemiddeld 7 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond gaat het regenen, eerst aan zee en later ook in het binnenland. Na de regen verwachten we nog een reeks buien, afgewisseld met opklaringen. De temperaturen zakken tot minima van 5 graden in Vlaanderen, en 0 tot 2 graden in Hoog-België. Eens de regen vanavond doorgetrokken is, komen we in koudere, van oorsprong polaire lucht terecht. Deze polaire lucht is wat onstabiel -vandaar al die buien- maar is vooral ook kouder en dat zullen we zeker voelen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

weer

Ardennen