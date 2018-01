Kleurloos weer HET WEER 00u00 0

Vandaag komen er nevel en lokaal mist voor tijdens de ochtend. Eens dat wat opgetrokken is, kijken we nog steeds aan tegen veel bewolking. Een lokaal drupje motregen is niet geheel uitgesloten, maar meestal is het droog. De nevel en mist verdwijnen wel op de meeste plaatsen, maar echt opklaren doet het niet. Het kwik bereikt 7 of 8 graden, 5 graden in de Hoge Venen. Er staat weinig wind, doorgaans uit het westen.

