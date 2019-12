Exclusief voor abonnees Kleurenspel 21 december 2019

00u00 0

Elke kok heeft altijd olijfolie en azijn bij de hand. Bloomingville ontwierp één flesje voor beide, elk met een apart reservoir (200 en 50 ml). Het glaswerk op zich is al leuk om naar te kijken, maar het kleurenspel dat ontstaat als je de fles vult, is nog origineler.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis