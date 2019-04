Exclusief voor abonnees Kleurencode helpt gezond kiezen in de supermarkt 03 april 2019

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft gisteren officieel de Nutri-Score gelanceerd, een kleurenlabel naar analogie met Frankrijk dat de voedingswaarde van een product in één oogopslag duidelijk maakt. De schaal met letters en kleuren kent vijf gradaties, gaande van het groene A (aan te raden) tot het rode E (beperkt consumeren). De Nutri-Score van elk product wordt berekend door ingrediënten die aangemoedigd moeten worden - vezels, eiwitten, fruit en groenten - en elementen die beperkt moeten worden - calorieën, verzadigde vetten, suikers en zout - in rekening te brengen. Met portiegrootte, additieven, pesticiden en allergenen werd geen rekening gehouden. Het gebruik van de Nutri-Score is vrijwillig en kan niet worden opgelegd aan voedselproducenten of -distributeurs. Supermarkten Carrefour, Colruyt, Delhaize en Intermarché lieten al weten dat ze op hun huisproducten de Nutri-Score zullen aangeven.

