Kletsnatte Sanremo voorspeld "Dan stijgen kansen van Gilbert" 16 maart 2018

00u00 0

De renners voorzien maar beter een regenjasje voor Milaan-Sanremo. Er wordt voor zaterdag immers flink wat regen voorspeld in het noorden van Italië. Even hels als in 2013 wordt het niet. Toen moest de wedstrijd nog worden ingekort door de aanhoudende sneeuwval. Maar dat het ook dit jaar afzien wordt voor de renners, is wel duidelijk. Van bij de start in Milaan zullen de hemelsluizen openstaan, terwijl de temperatuur de hele dag rond de tien graden zal schommelen. In het tweede en derde wedstrijduur zal de regen even verdwijnen, maar daarna zal de neerslag het peloton tot op de Via Roma in Sanremo vergezellen. De wind, die meestal uit zuidelijke en zuidoostelijke richting zal waaien, zal geen te grote invloed hebben.

HLN