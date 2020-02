Exclusief voor abonnees Kleinzoon Queen gaat na 12 jaar scheiden 12 februari 2020

Alweer slecht nieuws uit de Britse koninklijke familie: Peter Phillips (42), de oudste kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth II, gaat scheiden van zijn Canadese vrouw Autumn (41). Het koppel zegt de hoede over de kinderen Savannah (9) en Isla (7) te zullen delen. Phillips is de zoon van prinses Anne en haar eerste echtgenoot, Mark Phillips. Hij trouwde in 2008 met Autumn Kelly en is de vijftiende in de lijn voor de troonopvolging. De families van beide partijen zijn "bedroefd" maar "ondersteunen de beslissing volledig". Vrienden van het koppel vragen zich wel af of een gedeelde voogdij over de kinderen haalbaar is. Er wordt immers gevreesd dat Autumn van plan zou zijn om terug naar Canada te verhuizen, waar ze is opgegroeid, en dat ze hun dochters Savannah en Isla zou meenemen.

