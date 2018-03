Kleinzoon mag lijk Charles Manson ophalen 14 maart 2018

Jason Freeman, kleinzoon van de in november overleden Amerikaanse seriemoordenaar Charles Manson, mag dan toch het lijk van zijn grootvader ophalen. Het lichaam van de 83-jarige sekteleider ligt nog steeds bewaard in een mortuarium in Bakersfield, Californië. Freeman was al die tijd in een juridisch conflict over het stoffelijk overschot verwikkeld met twee mannen, die beweerden Mansons zoon en beste pennenvriend te zijn. Manson kreeg levenslang voor het beramen en laten uitvoeren van de moord op de zwangere actrice Sharon Tate en op nog acht anderen in 1969. Hij stierf een natuurlijke dood. Kleinzoon Freeman wil zijn lichaam zo snel mogelijk laten cremeren.

