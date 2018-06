Kleinste gemeente moet na twaalf jaar weer stemmen 20 juni 2018

De 83 inwoners van Herstappe, de kleinste gemeente van het land, moeten na twaalf jaar opnieuw gaan stemmen, want er is geen eenheidslijst meer. Een anonieme brief, waarin 8 personen worden beticht van domiciliefraude, heeft voor een breuk gezorgd bij de regerende eenheidspartij Gemeentebelangen. De oud-burgemeester, twee schepenen en enkele raadsleden kunnen niet meer door één deur met burgemeester Claudy Prosmans. Hem worden enkele krasse uitspraken verweten, zoals de beschuldiging dat een schepen de voorbije zes jaar weinig of niks had gedaan. De burgemeester weigert zijn excuses aan te bieden en stapt uit de partij. Tot de stembusslag in oktober blijft hij wel op post. De verdeeldheid in Gemeentebelangen is zo groot dat de kans op een nieuwe eenheidslijst zo goed als onbestaande is. (LXB)

