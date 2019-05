Exclusief voor abonnees Kleinste baby ooit mag ziekenhuis verlaten December 2018 245 gram | mei 2019 2,3 kilo 31 mei 2019

In de Amerikaanse stad San Diego heeft de kleinste overlevende baby ooit het ziekenhuis mogen verlaten. Het meisje, Saybie, werd in december geboren na slechts 23 weken zwangerschap en woog maar 245 gram. Volgens het ziekenhuis was ze bij de geboorte te vergelijken met "een grote appel die in je handpalm" past. Ze kwam ter wereld met een spoedkeizersnede nadat dokters hadden vastgesteld dat ze niet meer bijkwam en dat het leven van haar moeder in gevaar was. Saybie verbleef uiteindelijk vijf maanden op intensieve zorg van de neonatale afdeling van het Sharp Mary Birch Hospital in San Diego. Midden mei mocht het meisje het ziekenhuis "gezond en gelukkig" verlaten. Ze woog toen al 2,3 kilogram.

