Kleinhandel verliest elke dag 139 miljoen euro

Bij een exit uit de lockdown wil Comeos, de sectorfederatie voor de kleinhandel, geen onderscheid meer tussen handelszaken - groot of klein, type of sector - om te mogen heropstarten. "Iedereen die de coronamaatregelen kan naleven, zou zijn zaak moeten kunnen opstarten", zegt CEO Dominique Michel. Hij wees erop dat de voedingswinkels en recentelijk ook doe-het-zelfketens de regels goed naleven. "Als de Veiligheidsraad toch een onderscheid gaat maken, dan organiseert ze oneerlijke concurrentie en dat is onaanvaardbaar." De verplichte sluiting van niet-voedingswinkels heeft een enorme impact op de sector, zo becijferde Comeos. Elke dag gaat er 139 miljoen euro omzet verloren in de non-food. De organisatie ontving al signalen van bedrijven dat, indien de huidige lockdown nog even aansleept, ze het faillissement moeten aanvragen. "Het gaat ook om middelgrote ketens. We zitten met een gezondheidscrisis, laat die geen economisch bloedbad worden." De Comeos-topman wijst erop dat de handelssector de grootste werkgever van het land is, en de staatskas per week 100 miljoen euro aan btw- en RSZ-inkomsten vanuit de handelssector derft. Intussen stapt Fedagrim - de sectorfederatie van gespecialiseerde aanbieders van tuinmaterieel - samen met producent Stihl naar de Raad van State om oneerlijke concurrentie aan te klagen, omdat hypermarkten en doe-het-zelfzaken wél tuinmachines mogen verkopen.

