Kleinhandel boert achteruit 14 maart 2019

De verkoop in de kleinhandel boerde vorig jaar licht achteruit: -1%. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Vooral textiel, kleding, schoeisel en lederwaren deden het slecht. Hun verkoopcijfers daalden met 4%. In warenhuizen daalde de verkoop met 1,6%. Wel noteerde Statbel een stijging van 2,4% in de verkoop van farmaceutische en medische producten, cosmetica en toiletartikelen. Ook de verkoop van computers, software en communicatieapparatuur steeg met 1,5%.