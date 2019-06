Exclusief voor abonnees Kleiner en krachtiger 22 juni 2019

00u00 0

Bosch komt met een opvallende nieuwe serie op de proppen. De draadloze, elektrische gereedschappen van You zijn handige hulpjes bij het klussen en in het huishouden. Tijdens een test raakten we onder de indruk van de kracht van de batterij van de schuurmachine, handstofzuiger en accuschroefboormachine, iets wat bij dat laatste type toestellen weleens te wensen overlaat. De toestellen nemen door hun compacte volume - tot 50 procent minder - weinig plaats in en met hun stijlvolle kleurencombinatie en eenvoudige bediening spreken ze ook weinig ervaren en vrouwelijke klussers aan. Opladen gebeurt via usb-poort. Voor elk toestel zijn er verschillende accessoires.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis