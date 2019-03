Kleiner dan Professor PI 16 maart 2019

Pedagogen stelden enkele jaren geleden voor om toetsen niet meer in het rood te verbeteren, maar in het groen. Iemand zou niet langer een rode 5/10 krijgen waarbij een -1 in het rood staat bij elke fout, maar een groene quotering, met een +1 voor elk goed antwoord. Ik heb dit idee altijd willen voorleggen aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit: waarom geen groene borden met de mededeling dat men bijvoorbeeld tot 70 km/u mag rijden, in plaats van rode met het verbod om sneller te gaan dan 70 km/u? Het zou bovendien correcter zijn, want een bord met '70' erop betekent dat de snelheid van een auto kleiner dan of gelijk aan 70km/u mag zijn. Het is immers niet verboden om exact 70km/u te rijden, hoewel het rode bord dit schijnt te verbieden.

