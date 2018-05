Kleine verkiezing, grote kanonnen: dit zijn de nationale kopstukken die in jouw gemeente opkomen voor de provincies KOPSTUKKEN DUWEN PROVINCIELIJSTEN, OOK AL WRINGT HET EEN BEETJE Redactie

23 mei 2018

00u00 1 De Krant Theo Francken, Koen Geens, Gwendolyn Rutten en John Crombez: u vindt ze allemaal terug op de lijstduwersplaats voor de provincieraad. Daardoor beloven de provincieraadsverkiezingen een generale repetitie te worden voor de federale en Vlaamse verkiezingen in 2019, klinkt het.

Op 14 oktober trekken we niet alleen naar het stemhokje om een nieuwe gemeenteraad te kiezen, we moeten ook een bolletje kleuren voor een nieuwe provincieraad. Doorgaans vrij anonieme verkiezingen. Op dezelfde dag gaat de gemeente met de aandacht lopen. Bovendien is de kans groot dat de politici voor de provincieraad u weinig zeggen. Maar dat laatste is dit jaar anders: verschillende ministers en voorzitters duwen de lijst in hun provincie.

In Vlaams-Brabant belooft het echt een clash der titanen te worden. Er zijn twee kieslijsten, want de provincie wordt opgedeeld in kiesdistricten. De Leuvense lijst wordt voor N-VA geduwd door staatssecretaris Theo Francken. Hij kijkt er justitieminister Koen Geens van CD&V en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in de ogen. In Halle-Vilvoorde duwt N-VA-minister Ben Weyts de lijst, voor Open Vld staat minister Maggie De Block op die plaats.

Generale repetitie

In West-Vlaanderen is sp.a-voorzitter John Crombez lijstduwer, net als Bart Tommelein, viceminister-president voor Open Vld. En N-VA-vicepremier Jan Jambon duwt in Antwerpen.

En dat terwijl er flink gesneden is in de taken, de raadsleden en de gedeputeerden van de provincies door de regering-Bourgeois. John Crombez (sp.a) windt er geen doekjes om: "Ik duw de lijst omdat ik het provinciaal niveau belangrijk vind." Anders gezegd: een nationaal bekend gezicht kan de partij meer stemmen opleveren, en dus meer invloed op de provincieraad. "Je kan de lijst vooruit duwen en zo je partij steunen", zegt ook Koen Geens (CD&V). Dat is nodig, vindt Bart Tommelein (Open Vld), omdat de hervorming van de provincies voor grotere kiesdistricten zorgde. "Niet elke gemeente is op de provincieraadslijst vertegenwoordigd, dus is het belangrijk dat er mensen duwen die een grotere bekendheid hebben om alle gemeenten te bereiken. Binnen de partij is sowieso afgesproken dat alle parlementsleden en ministers de lijsten duwen in Vlaanderen, zo versterken we elkaar." Theo Francken (N-VA) ziet er een generale repetitie in, op een goede zes maanden voor de Vlaamse en federale verkiezingen van mei 2019. Het kiesdistrict komt ook vrij goed overeen met dat van het Vlaamse en federale niveau.

"Het resultaat van de provincieraadsverkiezingen zal intern zeker door de partijen worden geanalyseerd", zegt professor Politieke Wetenschappen Dave Sinardet (VUB). "Maar het zal ook extern wegen: als CD&V of een liberaal boegbeeld het slecht doet in een provincie, dan is dat een slechte start voor de campagne van de verkiezingen in 2019. De lokale en provinciale verkiezingen zetten de toon."

Partijtrouw

Sinardet stelt dat de provincieraadsverkiezingen sowieso een betere graadmeter zijn voor de machtsverhoudingen van de partijen dan de lokale kiesstrijd. "Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt een N-VA'er misschien voor de CD&V-burgemeester omdat hij achter dat beleid staat. Maar voor de provincieraad volgen meer Vlamingen hun partijvoorkeur."

Al die bekende koppen op de provincieraadslijst: het wringt toch ergens, vindt Sinardet. "Ze maken de provincieraadsverkiezing minder anoniem, maar het draait daardoor ook minder om de provincieraad. En vaak staan die grote namen ook al op de lokale lijst. Op hoeveel lijsten gaan de partijen hen nog uitspelen?" Dat gezegd zijnde: de kans dat u Theo Francken of Gwendolyn Rutten in de provincieraad ziet opduiken, is gering.

