Kleine SUV met grote voordelen GETEST: Hyundai Kona 1.0 T-Gdi 27 januari 2018

00u00 0

Wat is dit?

Het model waarmee Hyundai zijn SUV-gamma vervolledigt. In de compacte klasse was er al de Tucson, in de categorie van de grote SUV's is er de Santa Fe. Nu heeft het Koreaanse merk ook een 'kleine' SUV: deze Kona.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN