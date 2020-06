Exclusief voor abonnees Kleine opening, groot fiasco WOONZORGCENTRA 09 juni 2020

00u00 0

In hun advies van 14 april schrijven de GEES-experts dat "de situatie in woonzorgcentra onrustwekkend is, niet enkel vanuit medisch en menselijk oogpunt, maar ook aangezien de epidemie versterkt en verspreid is vanuit deze centra". De GEES roept op tot een krachtiger beleid, maar laat in haar advies wel een kleine opening. Zo stellen ze voor om te onderzoeken of er voor "specifiek kwetsbare groepen, waar ook veel andere noden spelen, milderende maatregelen genomen kunnen worden". Zoals: bezoek, op voorwaarde dat die ene bezoeker een mondmasker of andere beschermende kledij draagt. Een dag later beslist de Nationale Veiligheidsraad inderdaad dat er meteen bezoek is toegestaan in de woonzorgcentra. De rusthuizen vallen echter uit de lucht en de beslissing wordt meteen teruggedraaid. (ARA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen