Kleine of grote friet? Onze maag voelt even vol 25 mei 2018

Het maakt niet uit hoe groot de portie frieten voor onze neus is: we hebben een even vol gevoel van een kleinere maaltijd als van een grotere. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB dat vorig jaar in april werd uitgevoerd. In het studentenrestaurant van de universiteit kreeg iedereen een week lang zijn frietjes geserveerd in een puntzak (160 gram) in plaats van op een bordje (200 gram). Niet alleen werden er veel minder frieten weggegooid (van 49,1 kg naar 16,5 kg), ook het aantal kilogram geconsumeerde frieten daalde met 9,1%. Bovendien bleek iedereen na het consumeren van wat minder friet even verzadigd als van de normale hoeveelheid én werd er tijdens de middag geen extra tussendoortje gegeten. De meesten stelden zich trouwens tevreden met wat minder. Neen dus, onze ogen zijn niet per se groter dan onze buik. (FT)

