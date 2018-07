Kleine Malia wordt groot 31 juli 2018

00u00 0

"Ze worden zo snel groot, meneer." Dat moet ook door Barack Obama's hoofd zijn geflitst toen z'n oudste dochter Malia (20) eind vorig jaar haar vriendje Rory Farquharson (19) aan hem kwam voorstellen. Het koppeltje leerde elkaar kennen aan Harvard, waar ze samen studeren. En na een jaartje blijkt het nog altijd grote liefde, zo tonen foto's die vorige week in Londen werden genomen. Malia, in zomers wit jurkje met zwarte Dr. Martens aan de voeten, liep er hand in hand met haar Britse liefje door de wijk Mayfair. De twee zouden gaan dineren in een Italiaans restaurant, maar hielden onderweg ook even halt aan een etalageraam vol Breitling-horloges. En net als schoonvader Barack, en ook Malia zelf, houdt Rory er weleens van een sigaretje op te steken. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN