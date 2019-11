Exclusief voor abonnees Kleine koninklijke opkomst voor Koningsdag 16 november 2019

00u00 0

Tijdens het Te Deum voor Koningsdag in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel was er maar een kleine koninklijke opkomst. Enkel koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz tekenden present. Dat het vorstenpaar niet aanwezig was op hun eigen viering is traditie, want Filip en Mathilde vieren zichzelf niet. Prinses Astrid vertrekt vandaag naar China voor een economische zending, en prins Laurent en prinses Claire hadden al laten weten dat ze er niet zouden bij zijn. Na afloop van de viering daalden koning Albert en koningin Paola niet meer alle trappen aan de kathedraal af, omdat Albert daarvoor te slecht ter been is. Ze namen wel de tijd om het volk van bovenaf te begroeten. Koningin Paola dankte meermaals de mensen die de kou getrotseerd hadden om te komen. Veel fans van het koningshuis peilden ook naar hun gezondheidstoestand. "Dat gaat", stelde koning Albert hen gerust. "Ik hoop dat we nog lang zo kunnen blijven." Na het Te Deum volgde er nog een plechtigheid in de Kamer. (BCL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu