Kleine IJstijd op komst tegen 2030

Global warming of niet, volgens Engelse en Russische wetenschappers krijgen we tegen 2030 te maken met een Kleine IJstijd. De vorsers verwijzen daarvoor naar de schommelingen in de zonneactiviteit. De zon gaat door een cyclus van hoge en lage activiteit, waarbij om de 100 en 200 jaar een hoogtepunt en een laagtepunt worden bereikt. Op het hoogtepunt zijn er warmere temperaturen, maar op het dieptepunt zakt het kwik diep tot onder nul, met alle gevolgen van dien: bevroren rivieren en zeeën en overvloedige sneeuwval, waardoor het openbare leven stilvalt en de voedselbevoorrading stokt. Het fenomeen staat bekend als het Maunderminimum, de naam voor een periode waarin zeer weinig zonnevlekken te zien zijn. Zo'n Maunderminimum leidde al eens tot een Kleine IJstijd tussen 1645 en 1715. De zonneactiviteit zou in de jaren 30 van deze eeuw met zo'n 60% afnemen.

