Kleine en grote WK-finale lokken pak minder kijkers 17 juli 2018

Terwijl vorige week nog bijna 2,5 miljoen Vlamingen afstemden op de wedstrijd tussen Frankrijk en België, lokten de kleine en de grote finale van de wereldbeker dit weekend een pak minder kijkers. 'Maar' 1,5 miljoen mensen zagen hoe de Rode Duivels zaterdag opnieuw wonnen van de Engelsen en zo een derde plaats bemachtigden. Vermoedelijk zit het mooie weer daar voor iets tussen. Bovendien werd de match gespeeld om 16 uur, terwijl Frankrijk-België plaatsvond op een dinsdag om 20 uur. De echte finale kon zondag nog minder kijkers bekoren: 1.286.000 mensen zagen hoe Mbappé en co wereldkampioen werden - of 600.000 minder dan voor de WK-finale van vier jaar geleden. Maar ook dat ligt waarschijnlijk aan het startuur: winnaar Duitsland speelde in 2014 een stuk later op de dag. De huldiging van de Duivels was overigens een populaire uitzending bij Eén. Het eerste deel tussen 12 en 13 uur leverde 485.000 kijkers op. Het tweede deel, tussen 13.30 en 16 uur, zo'n 690.000 kijkers. Bij VTM waren het er 223.000. (TK)

