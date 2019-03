Exclusief voor abonnees Kleine clubs protesteren tegen camera's Martínez (van 84.000 euro) 26 maart 2019

00u00 0

De K11 en verschillende clubs uit 1B zijn boos. De 84.000 euro voor het verplichte videosysteem dat ze volgend seizoen moeten installeren schiet in het verkeerde keelgat. De verdeling van de 3,6 miljoen bondsgeld evenzeer. De voetbalbond en de top van de Pro League willen vanaf volgend seizoen 'neutrale' camera's in de voetbalstadions, een voorstel van bondscoach en technisch directeur Roberto Martínez. De bedoeling: video-opnames van elke wedstrijd voor iédereen ter beschikking stellen voor tactische analyses. Maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Drie seizoenen lang zal elke club 28.000 euro moeten investeren - 84.000 euro in totaal dus.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen