Kleine bestelling? Dan rekent Zalando Italië verzendkosten aan 01 december 2018

Online kledingwinkel Zalando rekent in Italië voortaan 3,50 euro verzendkosten aan voor bestellingen van minder dan 24,90 euro. Als klanten het pakje retourneren, krijgen ze die som wel terug. Een woordvoerster zegt aan De Tijd dat de maatregel er enkel komt in Italië. "Het is een specifiek land", klinkt het. Maar tegelijk sluit ze niet uit dat andere markten zullen volgen. "We kunnen niets garanderen, maar nu doen we het alleen in Italië." Retailexpert Gino Van Ossel gelooft niet dat de maatregel beperkt blijft tot Italië. Hij noemt het "een experiment dat kan uitbreiden naar andere landen".