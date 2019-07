Exclusief voor abonnees Klein Tokyo 06 juli 2019

00u00 0

Ook Moorsele heeft dit weekend met Klein Tokyo zijn eigen festival op het Sint-Maartensplein. Nu zaterdag ligt de focus op muziek en comedy. In de kerk spelen Wannes Cappelle (foto), Broeder Dieleman en Frans Grapperhaus. In OC De Stekke is er plaats voor Seppe Toremans, Thomas Smith en Peter Hens. Zondag is er animatie en ambiance voor het gezin. De Van Hut maakt huishutten en kastkastelen voor kinderen, terwijl Productions en Zonen vers acteertalent zoekt om mee te spelen in een slapstickfilm. Op het hoofdpodium brengen De Romeo's de nodige ambiance. Meer info op www.ccwevelgem.be/kleintokyo.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis