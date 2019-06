Exclusief voor abonnees Klein, maar dapper: Mesen wint stappenclash 06 juni 2019

Al bij de eerste deelname heeft Mesen de stappenclash van het Vlaams Instituut Gezond Leven gewonnen. Met 6.530 kilometer per inwoner deed Mesen het beter dan alle andere. Vijftien gemeenten namen in mei deel aan de regionale 10.000-stappenclash in Midden-West-Vlaanderen: Diksmuide, Heuvelland, Izegem, Kortemark, Lendelede, Lichtervelde, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Poperinge, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene en Zonnebeke. Hun doel was om in mei zoveel mogelijk inwoners te motiveren om per dag 10.000 stappen of meer te zetten. "We waren met 978 deelnemers. Samen hebben we 288 miljoen stappen gezet. Dat is vijf keer rond de aarde", aldus de organisatoren. Twee steden namen dit jaar voor de eerste keer deel: Mesen en Tielt. Mesen won de wedstrijd en mag een jaar lang pronken met de wisselbeker. Lichtervelde en Kortemark halen zilver en brons. (CMW)

