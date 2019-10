Exclusief voor abonnees Klein foutje 05 oktober 2019

Een schildersploeg die aan de slag was op de Bergensesteenweg, op de grens van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw, heeft een gênant foutje gemaakt. Op de strook die voorbehouden is voor de bussen en taxi's werd het woord 'taxi' in koeien van letters fout op het wegdek gespoten. Vreemd genoeg werden de woorden vooraf in het klein wél juist op het asfalt gespoten. Wanneer de fout zal worden rechtgezet, is nog niet duidelijk. De ploeg zou door de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter plaatse gestuurd zijn. (BKH)

