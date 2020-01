Exclusief voor abonnees Klei in shampoo of douchecrème GECHECKT 18 januari 2020

00u00 0

Klei is het nieuwe goud. L'Oréal lanceert met Elsève Extraordinary Clay een haarverzorgingsgamma met fijne kleien, Nivea pakt uit met douchecrèmes op basis van klei. Kortom, klei is overal. Terecht of onterecht? Wij vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis