Kleerkast van soldaten verandert: gewoon groen in plaats van camouflagekleren 30 november 2019

00u00 0

De militairen die u in Antwerpen en Brussel in het straatbeeld ziet, zullen vanaf volgend jaar niet langer in camouflage-outfit rondlopen. Er is voor 16 miljoen euro aan nieuwe kledij besteld, en die zal olijfgroen zijn.

