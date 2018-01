Kleefbriefjes van ziekenfonds plakken: 't is bijna verleden tijd 29 januari 2018

Wie naar de huisarts moet, wordt binnenkort sneller terugbetaald dankzij het digitale doktersbriefje. Vanaf 6 februari kunnen artsen daarop overschakelen. De elektronische doktersbriefjes sturen ze meteen ook zelf door naar het ziekenfonds. Patiënten moeten hun briefjes dus niet meer zelf opsturen - met het bekende kleefbriefje - of binnenbrengen. Bovendien moeten ze niet langer manueel worden verwerkt door het ziekenfonds. Minister van Volksgezondheid De Block hoopt dat de terugbetaling via het digitale doktersbriefje al na twee tot drie dagen kan. De ziekenfondsen hebben zich de voorbije maanden voorbereid en verwachten geen problemen. Ook de huisartsen zijn blij met de evolutie. Al zal niet elke arts vanaf 6 februari instappen, want ze beschikken nog niet allemaal over de juiste software. Huisartsen worden niet verplicht gebruik te maken van het elektronisch doktersbriefje. (EV)

