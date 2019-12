Exclusief voor abonnees Kledinglijn van Conner Rousseau verkoopt als zoete broodjes 18 december 2019

Het gaat hard voor de nieuwe webshop van Conner Rousseau. De spraakmakende sp.a-voorzitter lanceerde maandag zijn kledinglijn op 'mateke.be', waar alles een dag later al zo goed als uitverkocht was. Maar Rousseau stelde zijn fans meteen gerust. "We hebben extra besteld." Voor 15 tot 35 euro worden er truien, hoodies, sokken, T-shirts en mutsen verkocht met de opschriften 'mateke' en 'nie fokke/sokke met mij'. De winst gaat integraal naar een goed doel voor De Warmste Week. "Hetwelke dat precies zal zijn, moeten we nog uitzoeken", aldus Rousseau. "De kleding is van het merk 'Neutral', de stoffen komen uit India. Alle items zijn gemaakt van 100 procent katoen. Het merk draagt het fairtrade- en het ecolabel en gebruikt hernieuwbare energie", vertelt Rousseau nog. "Dat vind ik zelf belangrijk en dat was ook prioriteit toen we de webshop lanceerden." (AYK)

