Kledij via goedkope arbeid? Multinationals niet gestraft 24 april 2018

Multinationals die via goedkope arbeid kleren maken, hoeven in België geen sancties te vrezen. "Ons land ontloopt zijn verantwoordelijkheid", zegt onderzoeker Huib Huyse van de KU Leuven in 'De Standaard'. "Kleren gemaakt in slechte arbeidsomstandigheden, bloeddiamanten, de productie van cacao via kinderarbeid... De Belgische politiek doet te weinig om multinationals te dwingen hun productieketen duurzaam te maken." Dat vindt hij niet alleen economisch, maar vooral ethisch onverantwoord. In een studie die hij vandaag voorstelt, formuleert hij stevige kritiek op het beleid.