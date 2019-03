Klassiekers in babyjasje 4 x krokuslezen 02 maart 2019

00u00 0

De liefde voor klassiekers kan je je kind niet vroeg genoeg bijbrengen. Dat is het idee achter Babylit, een reeks stevige peuterboekjes waarmee je uk leert tellen en kleuren leert herkennen met helden uit de literatuur. Wegens duizelingwekkend wereldwijd succes - 1,5 miljoen stuks verkocht! - liggen de eerste boekjes nu ook in het Nederlands in de winkel. 'Trots en vooroordeel' is een grappig telboekje rond de bekende Jane Austen-heldinnen, met 'Alice in Wonderland' is het kleurtjes aanwijzen met oranje katten, witte konijnen en rodehartenkoninginnen in de wondere wereld van Lewis Carroll.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN