Klassen en ouders in Lievegem en Brugge in quarantaine na besmetting 15 juni 2020

In Waarschoot, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lievegem, zijn twee kinderen van vrije kleuterschool 't Kersenpitje besmet met het coronavirus. Dat bevestigt schooldirectrice Hilde Peeters. In kleuterscholen zijn de 'bubbels' van de kinderen gelijk aan de hele klas. Daarom moeten alle klasgenootjes en leraren van de besmette kinderen twee weken in quarantaine, evenals de ouders van de klasgenootjes. "Uiteraard was dat even slikken. Het gebeurt zelden dat kleuters besmet raken met het coronavirus", aldus Peeters. De twee besmette kinderen stellen het gezien de omstandigheden vrij goed. Vandaag zwaaide de schoolpoort gewoon open voor de andere klassen.

