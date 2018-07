Klassementsrenners lopen geen schade op 12 juli 2018

Geen van de favorieten op eindwinst van deze Ronde van Frankrijk liep gisteren tijdverlies op. 38 renners werd boven op de Côte de Stang de Bihan in dezelfde tijd gezet. Een mix van punchers en klimmers. Onder meer Chris Froome werd door zijn ploegmaats perfect voorin gehouden. "Iedereen wist dat dit een 'tricky' etappe was. Een rit waarin veel fout kan lopen en je zomaar een halve minuut kan verspelen als je in een slechte positie verzeilt. Dus was het kwestie van voorin te blijven. Na mijn tijdverlies in de openingsetappe door die val wilde ik niet nog meer averij oplopen." In de daguitslag was Alejandro Valverde met zijn vierde plaats de beste van de klassementsrenners. Ook Daniel Martin (6de) en Vincenzo Nibali (10de) eindigden in het zog van Sagan en co. (DNR)

